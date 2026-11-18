دبیر شورای مشاوران وزرا و مشاور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اصفهان: مشاوران امور ایثارگران، حلقه اتصال بنیاد شهید با دستگاه‌های اجرایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا رحیمی‌نسب در نشست هم‌اندیشی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان گفت: هدف از این نشست، دستیابی به درک مشترک از مأموریت‌ها و بررسی راهکار‌های استفاده مؤثر از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. وی افزود: هر مشاور باید بداند در ساختار سازمانی خود چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند از امکانات متبوع خود برای خدمت‌رسانی بهتر به جامعه ایثارگری استفاده کند.

وی با الگوبرداری از مدیریت فرماندهان دفاع مقدس افزود: همان‌گونه که ایجاد فهم مشترک میان نیرو‌ها در دوران جنگ باعث پیروزی شد، در حوزه خدمت به ایثارگران نیز باید از همین رویکرد استفاده کرد.

رحیمی‌نسب با اشاره به نقش کلیدی آموزش در بهبود عملکرد، تأکید کرد که برگزاری دوره‌های تخصصی برای مشاوران، از اولویت‌های بنیاد شهید است تا این مسئولان بتوانند با دانش روز، نقش مؤثرتری در پیگیری امور ایثارگران ایفا کنند.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌های مختلف کشور خبر داد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان هم با گرامیداشت حماسه ۲۵ آبان، بر ضرورت تبدیل فرهنگ ایثار و شهادت به اقدام عملی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و رسیدگی فوری به مطالبات این قشر به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال، مسکن و خدمات حمایتی را خواستار شد.

مسعود نیک‌بخت با تأکید بر ضرورت اشتغال فرزندان ایثارگران، از دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی، زمینه اشتغال جوانان تحصیل‌کرده این قشر را فراهم کنند.

وی همچنین تأمین مسکن خانواده‌های شهدای حوادث اخیر را از دیگر مطالبات جدی برشمرد و خواستار هم‌افزایی استانداری، صنایع، خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای خانه‌دار شدن این خانواده‌ها شد.

نیک‌بخت، تعامل موفق بنیاد شهید با راه‌وشهرسازی را الگویی برای حل پرونده‌های معوق مسکن دانست و افزود: استقرار مشاور استاندار در امور ایثارگران در محل بنیاد شهید و فعالیت مسئولان پیگیری در دستگاه‌ها، فرصتی مغتنم برای تسریع در روند حل مشکلات ایثارگران است.

نشست هم‌اندیشی مشاوران امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان با هدف بررسی راهکار‌های تقویت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در پیگیری و رسیدگی به مسائل و مطالبات جامعه ایثارگری برگزار شد.