نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحصیل ۴ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در مدارس دشت‌عباس و موسیان، خواستار رفع فوری کمبود‌های آموزشی این مناطق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در مدارس دشت‌عباس و موسیان مشغول به تحصیل هستند و برای توسعه فضا‌های آموزشی، هشت مدرسه در این مناطق در حال احداث است که چهار مدرسه به بهره‌برداری رسیده و چهار مدرسه دیگر نیز در دست ساخت است.

وی افزود: در بازدید میدانی از روستا‌های استقلال، سپتون و خیبر، کمبود‌های جدی در فضا و تجهیزات آموزشی مشاهده شد و خانواده‌ها از وضعیت برخی مدارس نارضایتی دارند.

چراغی با تأکید بر ضرورت ورود فوری معاون عمرانی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان اظهار کرد: تأمین کولر، رایانه و تجهیزات بهداشتی از نیاز‌های مدارس است که هزینه زیادی ندارد، اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان در قالب مسئولیت اجتماعی، تأمین بخشی از تجهیزات مورد نیاز مدارس مناطق محروم را بر عهده بگیرند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت برای حوزه آموزش و پرورش جنوب استان گفت: با وجود خرید تجهیزات آموزشی، این اعتبار پاسخگوی حجم کمبود‌ها نیست و مدارس همچنان برای تأمین امکانات اولیه به حمایت نیاز دارند.

چراغی همچنین بر ضرورت حمایت از معلمان شاغل در مناطق دورافتاده تأکید کرد و خواستار اختصاص خودرو‌های ون برای تسهیل رفت‌وآمد آنان شد و افزود: برخی معلمان برای رسیدن به مدارس مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند و افزایش انگیزه معلمان، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و توجه ویژه به مدارس مناطق محروم باید در اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد.

چراغی در پایان گفت: آینده کشور در دست دانش‌آموزان امروز است و همه دستگاه‌ها باید برای فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل این نسل پای کار بیایند.