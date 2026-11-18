رئیس سازمان صداوسیما گفت: برنامه «ایران جان» با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌ها، زمینه دیده‌شدن توانمندی‌های مناطق مختلف کشور و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، پیمان جبلی در نشست با فعالان اقتصادی خراسان شمالی، با اشاره به اهداف برنامه «ایران جان» اظهار کرد: این برنامه فراتر از مرز‌های جغرافیایی، صدای استان‌ها را در سطح بین‌المللی بازتاب می‌دهد.

وی افزود: رسانه ملی با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین رسانه‌ای، برای نخستین بار فرهنگ سرمایه‌گذاری را در قالب بسته‌های تصویری کوتاه و اثرگذار، پیش از پخش پیام‌های بازرگانی به مخاطبان معرفی کرده است.

رئیس سازمان صداوسیما هدف از این اقدام را معرفی فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در استان‌ها، از جمله ظرفیت‌های بی‌بدیل خراسان شمالی و ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران و فرصت‌های اقتصادی استان‌ها عنوان کرد.

جبلی تأکید کرد: رسانه ملی با استفاده از ظرفیت‌های خود می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های استان‌ها و کمک به شکوفایی اقتصادی آنها ایفا کند.

در این نشست قوامی نماینده استان با اشاره به پتانسیل‌های موجود گفت: نباید خراسان شمالی را تنها با محرومیت‌هایش معرفی کرد و چالش اصلی ما نه فقط تولید، بلکه تکمیل زنجیره ارزش است.

وی همچنین نقش کلیدی رسانه‌های ملی را در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و تسهیل ارتباطات تجاری، نقشی حیاتی دانست.

پاکمهر دیگر نماینده استان با تمرکز بر چالش‌های زیست محیطی و زیرساختی، خواستار حمایت‌های عملیاتی از بخش تولید شد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از بحران‌های انرژی، از جمله قطع آب و گاز، بر لزوم فراهم‌سازی تسهیلات ثابت و سیار برای تولیدکنندگان تأکید کرد.

همچنین قدرتی یکی دیگر از نمایندگان استان، نبود زیرساخت‌های لازم را مانع اصلی حرکت به سمت تولید دانست و بر ضرورت اجرای برنامه ملی ایران جان به عنوان یک برنامه اقتصادی و ضرورت ملی تأکید کرد.

وی افزود: تحقق این طرح مستلزم تکیه بر دو بازوی تولید و تجارت و همچنین فرهنگ سازی گسترده با همکاری رسانه‌های ملی است.

صحبت و مطالبات فعالان اقتصادی از رئیس سازمان صدا و سیما در این نشست

کشور ما به تولید کنندگان پاسخگو نیاز ندارد به نمایندگان و سیاستگذاران پاسخگو نیاز دارد و رسانه ملی می‌تواند یکی از این پاسخگویان باشد.