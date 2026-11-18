به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن جوادی، رئیس سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم‌زمان با میلاد حضرت علی (ع) از روز چهارشنبه دوم دی‌ماه۱۴۰۵ آغاز به کار می‌کند و میزبان علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

وی با اعلام این خبر افزود: فراخوان ثبت‌نام برای حضور در سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی روز‌های آینده منتشر خواهد شد تا ناشران برای حضور در این رویداد اقدامات لازم را انجام دهند.

جوادی با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل این رویداد اظهار کرد: باید بپذیریم نمایشگاه کتاب تهران، مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور است، رخدادی که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، پشتیبان اصلی چرخه نشر به‌شمار می‌رود. از این رو، همه دست‌اندرکاران و به‌ویژه اهالی و صنوف مختلف حوزه نشر باید از امروز در اندیشه برگزاری باشکوه‌تر نمایشگاه پیش‌رو باشند.

رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با قدردانی از نهاد‌های همکار در برگزاری نمایشگاه گفت: برگزاری رویدادی به وسعت نمایشگاه کتاب تهران، تنها با تلاش معاونت امور فرهنگی و خانه کتاب امکان‌پذیر نیست و نهاد‌های بسیاری در آن نقش دارند. از این رو، امیدوارم با همکاری همه کسانی که دغدغه ایران و فرهنگ آن را دارند، سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بالاترین کیفیت ممکن برگزار شود.