معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در حاشیه تشییع و خاکسپاری شهید گمنام: مردم اصفهان برای شهدای گمنام مادری و پدری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر شهید گمنام ۲۵ ساله با حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در محل سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

این شهید گمنام که در سال ۱۳۶۷ در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، پس از سال‌ها تفحص، در این مجموعه آرام گرفت.

معاون قوه قضاییه در این آیین، با تجلیل از مقام شامخ شهدا تأکید کرد که مردم شریف اصفهان با تمام وجود نقش خانواده را برای این شهید والامقام ایفا خواهند کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان با اشاره به حضور پرشکوه مردم در این مراسم گفت: «به پدران و مادران شهدا قول می‌دهم که مردم استان اصفهان همانند فرزندان خود برای این شهید مادری، پدری، خواهری و برادری کنند.»

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با تأکید بر سنگین‌تر شدن مسئولیت مسئولان پس از ورود این شهید افزود: این جوان عزیز جان و نام‌ونشان خود را فدای این انقلاب و خاک کرد؛ امروز وظیفه داریم تا پای جان در هر سنگری که هستیم ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم حتی ذره‌ای از این خاک به دست دشمن بیفتد.

وی افزود: اگر اشکالی در نظام اداری و فرهنگی ما وجود دارد باید اصلاح شود و بی‌شک اگر خدمت‌گزار راستین مردم نباشیم، مدیون خون شهدا خواهیم بود.