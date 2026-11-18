به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد شهروندان درباره فعالیت یک کانال و انتشار مطالب توهین‌آمیز، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و فنی و رصد فعالیت‌های مجازی، گرداننده این کانال را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی با اشاره به ۲۰ ساله بودن متهم، گفت: وی پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ وهاب‌زاده افزود: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت و آبروی شهروندان و برهم خوردن امنیت روانی جامعه شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.