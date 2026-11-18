به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کوچ عشایر خراسان شمالی به گلستان امسال در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل بارندگی ها، مراتع مثل بهار سرسبز شده است.

عرب‌قائنی مدیرکل امور عشایری گلستان گفت: جامعه عشایری استان با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار و بیش از ۲۳ هزار نفر جمعیت، حدود یک‌ونیم درصد جمعیت گلستان را تشکیل می‌دهند.

عشایر گلستان با در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام سبک، سالانه بین ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کنند.

شهرستان‌های گنبدکاووس، کلاله و مراوه تپه در استان گلستان، سه مقصد عشایر خراسان رضوی و شمالی است.