معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از اختصاص مشاور به مدارس ابتدایی استان با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با خشونت و صیانت از حقوق دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی پورسلیمی در نشست حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری خوزستان، با اشاره به ضرورت حمایت از کودکان در معرض آسیب گفت: مقرر شد مکاتبات لازم با اداره کل آموزش و پرورش استان برای استقرار مشاور در مدارس ابتدایی انجام شود.

وی افزود: پیگیری این موضوع بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است و برای اجرای آن مهلت یک‌هفته‌ای تعیین شده است.

پورسلیمی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان، ساماندهی کودکان کار و خیابان، تقویت اقدامات حمایتی و پیشگیرانه و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش را ضروری دانست.

وی همچنین بر شناسایی به‌موقع کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و فراهم کردن زمینه مداخله مؤثر برای پیشگیری از خشونت و ترک تحصیل تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در ادامه به وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در دوره متوسطه اشاره کرد و گفت: مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش استان با تعیین کارشناسان ناظر در سطح استان و شهرستان‌ها، وضعیت این دانش‌آموزان را به‌صورت دقیق رصد و پیگیری کند.