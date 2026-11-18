معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ارتقای سلامت و ارزش غذایی نان، خواستار تغییر تدریجی رویه تمامی نانوایی‌های لواش‌پز استان به استفاده از آرد کامل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد دهقان در نشست کارگروه تخصصی آرد، نان و گندم استان با تأکید بر ضرورت صیانت از یارانه‌های تخصیصی به زنجیره گندم، آرد و نان گفت: اطلاعات سامانه نانینو، شکایات مردمی و نتایج بازرسی‌ها باید مبنای نظارت هوشمند و هدفمند بر عملکرد نانوایی‌ها قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ارتقای سلامت و ارزش غذایی نان، گفت: تغییر تدریجی رویه تمامی نانوایی‌های لواش‌پز استان به استفاده از آرد کامل در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: برای اجرای این برنامه، تأمین پایدار آرد کامل ضروری بوده و یکی از کارخانه‌های آرد مرکز استان نیز باید به تجهیزات تولید این نوع آرد مجهز شود.