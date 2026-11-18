به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روابط عمومی ارتش پاکستان دقایقی قبل در بیانیه‌ای گفت: این کشور موشک کروز مافوق صوت «فتح-۳» را امروز با موفقیت پرتاب کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این سامانه تسلیحاتی به سیستم‌های پیشرفته ناوبری و پیشران مجهز بوده و می‌تواند اهداف را در فواصل دور، با دقت و قدرت تخریب بالا و با سرعتی فراتر از سرعت صوت مورد اصابت قرار دهد.

موشک فتح-۳، انعطاف پذیری عملیاتی و برد تهاجمی فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان را به طور چشمگیری افزایش داده و موجب تقویت هرچه بیشتر بازدارندگی متعارف و وضعیت دفاعی کلی این کشور خواهد شد.

این دومین آزمایش موشکی پاکستان در کمتر از سه هفته گذشته محسوب می‌شود.

پاکستان دوازدهم آبان امسال برای اولین بار موشک دور برد هوا به هوا تولید در داخل را با موفقیت آزمایش کرد و شلیک آن توسط جنگنده صورت گرفت که انهدام اهداف در فاصله طولانی یکی از قابلیت‌های اصلی این موشک بومی است.