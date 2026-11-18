به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ آیین تجلیل از دانش‌آموزان برتر و فرهنگیان کوشای استان بوشهر در کنکور سراسری امتحانات نهایی پایه دوزادهم برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: ۲۴۲ دانش‌آموز استان بوشهر امسال در کنکور رتبه زیر هزار را به‌دست آوردند که در ۱۵ رشته بوده است.

استاندار بوشهر در این آیین با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه هر جامعه و کشوری، نیروی انسانی خلاق، دانا و توانمند است، گفت: آینده بوشهر و تحقق توسعه پایدار از همین نیروی انسانی توانمند و آینده ساز بر می‌خیزد.

ارسلان زارع با تبریک به دانش آموزان موفق، اظهار داشت: این آیین صرفاً تجلیل از دانش آموزان حائز رتبه‌های برتر نیست، بلکه پاسداشت اندیشه، تلاش، پشتکار، خودباوری و سرمایه‌های انسانی ارزشمندی است که آینده ایران را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری در استان به ۲۴۲ نفر رسیده است، افزود: خوشبختانه توزیع موفقیت‌ها امروز در همه مناطق و شهرستان‌های استان گسترش یافته و دیگر محدود به دبیرستان‌های خاص مرکز استان نیست.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های استان، تصریح کرد: هنگام معرفی ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی استان، از مهمترین ظرفیت یعنی نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و خلاق این دیار به عنوان مهم‌ترین سرمایه و ظرفیت استان یاد می‌کنیم.

زارع با بیان اینکه دانشگاه‌های مستقر در استان از نظر کیفیت آموزشی جزو بهترین‌های استان‌های کشور هستند، خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم با ایجاد عدالت آموزشی بیشتر و توسعه متوازن در مدارس همه مناطق و شهرستان‌ها، بستر موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست استان در حوزه ایجاد فضای آموزشی گفت: این موفقیت با همت خیران، اهتمام رئیس محترم جمهور، تخصیص اعتبارات دولتی و تلاش مدیران و کارکنان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، فرمانداران و همکاری آموزش و پرورش به دست آمده و امیدواریم استان بوشهر از نخستین استان‌هایی باشد که به سرانه ۸.۳ متر مربع فضای آموزشی قانون برنامه هفتم پیشرفت برسد.

استاندار بوشهر از همراهی شرکت‌های مستقر در استان به ویژه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان قدردانی کرد و افزود: از دورترین مناطق روستایی تا شهر‌ها باید از امکانات آموزشی و نیروی انسانی خوب و شایسته برخوردار باشند.

زارع خطاب به دانش‌آموزان برتر یادآور شد: فرزندان عزیز؛ موفقیت امروز شما پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر است. از شما انتظار داریم در کنار کسب دانش و تخصص، با روحیه مسئولیت‌پذیری، نوآوری و تعهد اجتماعی، در مسیر اعتلای استان و سربلندی ایران عزیز گام بردارید.

وی افزود: یقین دارم فرزندان بوشهر همواره به سبب تعهد اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری، در مسیر اعتلای استان و سربلندی ایران عزیز کوشش خواهند کرد.

استاندار بوشهر در پایان از خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس، آموزش و پرورش، انجمن‌های اولیا و مربیان، خیران و شرکت‌های مستقر در استان از جمله شرکت پازارگاد و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قدردانی کرد.