به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد: نشست انعقاد تفاهم نامه طرح‌های ملی نجات آب (داناب) و سواد آبی با حضور سید علی حسینی مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، جواد محجوبی مدیرعامل این شرکت، علی دهقان بهابادی مدیرکل آموزش و پرورش استان و محمد رضا دهقانی معاون جهاد دانشگاهی استان یزد با هدف نهادینه کردن صیانت و حراست از منابع آب در جامعه و نسل دانش آموز برگزار شد.

شایان ذکر است این دو طرح ملی با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.