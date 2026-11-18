معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: کتابخوانی نباید به محیط‌های آموزشی یا قشر خاصی محدود شود، بلکه باید به بخشی از سبک زندگی خانواده‌ها و رفتار اجتماعی مردم تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رسول مقابلی در مراسم گرامیداشت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با تأکید بر نقش کتاب در ارتقای آگاهی عمومی و توسعه فرهنگی جامعه، ترویج فرهنگ مطالعه را نیازمند مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی دانست و گفت: کتاب از مهم‌ترین ابزارهای افزایش آگاهی، تقویت قدرت تحلیل و ارتقای بینش اجتماعی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه باید از دوران کودکی آغاز شود و خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی با برنامه‌های جذاب و هدفمند، زمینه انس نسل جدید با کتاب را فراهم کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر ارتقای امکانات کتابخانه‌ها، به‌روزرسانی منابع مطالعاتی، توسعه خدمات الکترونیکی و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه به کتاب در شهرها، روستاها و مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و افزود: برای توسعه و ارتقای آگاهی باید فرصت بهره‌مندی اقشار مختلف از کتاب و مطالعه را بیش از پیش فراهم کرد.