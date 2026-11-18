





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید اسلامیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خرما در شادگان اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصول می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۳۸ کارگاه بسته‌بندی خرما در این شهرستان فعالیت دارند گفت: فعالیت این واحدها زمینه اشتغال حدود پنج هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

اسلامیان استعمران، گنطار، بریم، برحی و اشگر را از معروف‌ترین ارقام خرمای شادگان عنوان کرد و افزود: ۸۰ درصد خرمای برداشت شده از نخلستان‌های شادگان از نوع استعمران و ۲۰ درصد از سایر انواع خرما است.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان ادامه داد: خرما از محصولات راهبردی بخش کشاورزی شادگان به شمار می‌رود و علاوه بر تامین معیشت شمار زیادی از بهره‌برداران، در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی شهرستان نقش موثری دارد.

وی بیان کرد: عمده محصولات خرما از نخلستان‌های شادگان به صورت بسته بندی شده به کشورهای آسیای شرقی، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و ترکیه صادر می‌شود.

شهرستان شادگان از قطب‌های مهم تولید خرما در استان خوزستان است و نخلستان‌های گسترده این منطقه، به‌ویژه در بخش‌های مرکزی و دارخوین، سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارند، خرمای استعمران از ارقام شناخته‌شده تولیدی در منطقه است که به دلیل کیفیت و قابلیت نگهداری و فرآوری، از ظرفیت صادراتی برخوردار است.

برداشت خرما علاوه بر نقش مهم در اقتصاد کشاورزی شادگان، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل خرید محصول، حمل‌ونقل، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات را فعال می‌کند و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به افزایش درآمد نخلداران و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان کمک کند.