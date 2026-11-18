به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، فردا شب (پنجشنبه ۲۸ آبان) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‎‌شود.

همچنین مجلس دیگری، جمعه شب ۲۸ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینیِ حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در قم برگزار می‌شود.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، از مراجع برجسته تقلید و استادان نامدار فقه و اصول حوزه علمیه قم، ۲۶ آبان‌ماه دار فانی را وداع گفت.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در پی درگذشت این عالم عالی‌قدر امروز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵) را عزای عمومی اعلام کرد و مراسم تشییع پیکر آیت الله خراسانی نیز امروز در شهر قم از مسجد فاطمیه، خیابان ۱۹دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

پیکر مطهر آن مرجع عالیقدر روز پنجشنبه (۲۸ آبان ماه) در مشهد مقدس تشییع و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده می‌شود.

همچنین مراسم ترحیم آن مرجع عالیقدر همان روز پس از نماز مغرب و عشاء در مشهد مقدس و مدرسه آیت الله العظمی خویی (قدس سره) از طرف بیت معظم له برگزار خواهد شد.