به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قدرت‌نمایی فردی با سلاح گرم در فضای مجازی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود : مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مجازی ، متهم ۴۷ ساله را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان املش با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی پس از تشکیل پرونده، تأکید کرد: پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی ، ارعاب و هنجارشکنی که موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد می‌کند.