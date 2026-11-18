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فرمانده انتظامی شهرستان املش از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در فضای مجازی با سلاح گرم قدرتنمایی میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر قدرتنمایی فردی با سلاح گرم در فضای مجازی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود : مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیتهای مجازی ، متهم ۴۷ ساله را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان املش با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی پس از تشکیل پرونده، تأکید کرد: پلیس با هرگونه قدرتنمایی ، ارعاب و هنجارشکنی که موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد میکند.