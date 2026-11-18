پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازگرداندن زمین های ۴۵۰ نفر از پرسنل نیروی انتظامی با صدور حکم قطعی پرونده کثیر الشاکی ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد با اعلام این خبر بیان کرد: در این پرونده ۳ نفر متهم پرونده با اتهامات کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته اند که منجر به طرح دعوی شکات و تشکیل پرونده کثیرالشاکی شد.
علی نژاد ادامه داد: متهمان در قالب شرکت تعاونی مسکن زمینهای شکات را با اقدام متقلبانه و فریب از دستشان خارج کرده بودند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ ادامه یافت و در نهایت حکم بدوی این پرونده صادر شد و با تجدید نظر خواهی محکومان پرونده در دادگاه تجدید نظر استان طرح و پس از رسیدگی، حکم قطعی این پرونده صادر شد.
وی افزود: دادگاه تجدید نظر استان علاوه بر محکومیت متهمان به حبس و جزای نقدی آنها را به رد مال مورد کلاهبرداری (زمین های متعلق به شکات) در حق شکات پرونده صادر کرد که حکم صادره فورا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.