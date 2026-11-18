به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد با اعلام این خبر بیان کرد: در این پرونده ۳ نفر متهم پرونده با اتهامات کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته اند که منجر به طرح دعوی شکات و تشکیل پرونده کثیرالشاکی شد.

علی نژاد ادامه داد: متهمان در قالب شرکت تعاونی مسکن زمین‌های شکات را با اقدام متقلبانه و فریب از دستشان خارج کرده بودند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ ادامه یافت و در نهایت حکم بدوی این پرونده صادر شد و با تجدید نظر خواهی محکومان پرونده در دادگاه تجدید نظر استان طرح و پس از رسیدگی، حکم قطعی این پرونده صادر شد.

وی افزود: دادگاه تجدید نظر استان علاوه بر محکومیت متهمان به حبس و جزای نقدی آنها را به رد مال مورد کلاهبرداری (زمین های متعلق به شکات) در حق شکات پرونده صادر کرد که حکم صادره فورا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.