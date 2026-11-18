با حضور دادستان مرکز خوزستان در زندان مرکزی اهواز، درخواست‌های ۲۳۰ مددجو بررسی و ۱۳۱ نفر از آنان از تسهیلات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و پایش مستمر وضعیت زندانیان، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان به همراه نوروزی معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان، حجت‌الاسلام صیاد قاضی ناظر بر زندان‌ها، فرج‌پور قاضی شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای مرکز استان، عباسی معاون مدیرکل زندان‌های خوزستان و خسروی مدیر زندان مرکزی اهواز، از این زندان بازدید کرد.

در این بازدید مقامات قضایی ضمن دیدار چهره‌به‌چهره و گفت‌و‌گو با ۲۳۰ نفر از مددجویان، درخواست‌ها و مشکلات پرونده‌ای آنان را ا بررسی کردند که در نتیجه این دیدار، ۱۳۱ نفر از زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی نظیر رای باز، پایان حبس، مرخصی، آزادی مشروط و پابند الکترونیک بهره‌مند شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در حاشیه این بازدید، با تأکید بر استمرار پایش‌های منظم زندانیان اظهار داشت: قضات دارای پرونده‌های زندانی‌دار موظفند همواره وضعیت مددجویان را رصد و برای اعطای ارفاقات قانونی به افراد مستحق تلاش کنند.

خلفیان با اشاره به اینکه به هیچ وجه ارفاقات قانونی شامل مجرمان حرفه‌ای و مخلان امنیت و آسایش جامعه نخواهد شد، ادامه داد: فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی نقش بسزایی در بازپروری زندانیان دارد. انتظار می‌رود زندانی پس از پایان دوران حبس، دیگر مرتکب جرم نشود، در غیر این صورت، ضمن تشدید مجازات، برای همیشه از ارفاقات قانونی محروم خواهد شد.

در ادامه، به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزنده هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های خوزستان، لوح سپاسی از سوی دادستان مرکز استان به وی اهدا شد.