به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اعلا مدیر کتابخانه‌های عمومی این شهرستان در آیین «میلاد نیم‌قرن دانایی» با اشاره به سابقه بیش از پنجاه‌ساله کتابخانه عمومی صاحب‌الزمان (عج) گفت: این کتابخانه از سال ۱۳۴۷ فعالیت خود را آغاز کرده و طی بیش از پنج دهه، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای آگاهی عمومی و توسعه فرهنگی شهرستان نوشهر داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت و استقبال شهروندان از کتابخانه‌های عمومی شهرستان افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۲۸۰ نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی نوشهر هستند و حضور مستمر علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی، نشان‌دهنده پویایی فعالیت‌های فرهنگی در این شهرستان است.

مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان نوشهر ادامه داد: آمار امانت کتاب نیز بیانگر استقبال مطلوب شهروندان است و به‌طور میانگین روزانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی شهرستان به امانت گرفته می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند فرهنگ مطالعه در میان مردم فرهیخته نوشهر است.

وی همچنین از دیگر برنامه‌های این آیین را رونمایی از کتاب «رهبری نوآورانه در مدارس آینده‌محور» عنوان کرد و گفت: این اثر ارزشمند به قلم خانم مهرانا نائیج دلسم و دکتر محمدرضا حسینی علی‌آباد، از نویسندگان فرهیخته و ماندگار نوشهر، به رشته تحریر درآمده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی جامعه خاطرنشان کرد: پاسداشت بیش از پنج دهه فعالیت کتابخانه عمومی صاحب‌الزمان (عج)، فرصتی برای ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه فرهنگ و کتاب‌خوانی و تجلیل از جایگاه نویسندگان و فرهیختگان شهرستان است.