تماشاخانه سیار همزمان با ورود به فارس ، در شهر ایزدخواست شهرستان آباده به اجرای نمایش شاهزاده شامپیا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، همزمان با ورود تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهر تاریخی ایزدخواست در شمال استان فارس، نمایش "شاهزاده شامپیا" اجرا شد.

این برنامه به صورت خیابانی و با حضور نزدیک به هزار نفر از شهروندان و دانش‌آموزان مدارس این شهر برگزار شد.

نمایش «شاهزاده شامپیا» به سرپرستی ساغی که پیش از این در چند استان کشور به روی صحنه رفته است با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت و آشنایی کودکان و نوجوانان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهر ایزدخواست برگزار شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.