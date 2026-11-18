\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u060c \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0641\u0646\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u062c\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0686 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a. \u0648\u0628\u0647 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0646\u0641\u0631\u0645\u0627\u0626\u06cc\u062f.