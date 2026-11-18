مدیرعامل باشگاه فرهنگی‌ورزشی شهرداری ارومیه از صدور رسمی مجوز فعالیت این باشگاه از سوی وزارت کشور خبر داد و گفت: این مجوز، گام مهمی در توسعه ورزش قهرمانی و گسترش فعالیت‌های ورزشی شهرداری ارومیه در رشته‌های مختلف به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ابراهیم بهجت افزود: پیش از این، مجوزهای صادرشده صرفا به شهرداری ارومیه اجازه تیم‌داری می‌داد اما در مجوز جدید، مجوز فعالیت به‌صورت رسمی برای باشگاه شهرداری ارومیه صادر شده است.

وی یادآوری کرد: با دریافت این مجوز، زمینه فعالیت باشگاه در مسیر توسعه ورزش قهرمانی و حضور در رشته‌های ورزشی مختلف مورد نظر فراهم شده است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه ادامه داد: همچنین در چارچوب مجوز صادرشده، پروانه باشگاه نیز دریافت شده است که امکان فعالیت رسمی و گسترده‌تر این مجموعه را فراهم می‌کند.

بهجت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی کانون هواداران باشگاه شهرداری ارومیه گفت: این اقدام با استقبال خوبی همراه بوده و تاکنون بیش از سه هزار نفر در کانون هواداران ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ویژه‌ای برای اعضای این کانون در نظر گرفته شده است، افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف افزایش مشارکت هواداران و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر اعضا از فعالیت‌ها و خدمات باشگاه دنبال می‌شود.