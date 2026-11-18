یک کتابخانه سیار با هدف گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و کم‌برخوردار آبادان، همزمان با اهواز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان روز چهارشنبه در آیین افتتاح این کتابخانه‌ها از راه‌اندازی دو کتابخانه سیار در شهرهای اهواز و آبادان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این مراکز، ۲۰ نقطه خدمت جدید به شبکه کتابخانه‌های عمومی استان افزوده می‌شود.

ماجد منابی افزود: راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای هفته کتاب در خوزستان است.

وی ادامه داد: هر یک از این کتابخانه‌های سیار، ۱۰ نقطه را تحت پوشش خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای قرار می‌دهند و با هدف دسترسی ساکنان مناطق روستایی، حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اهواز و آبادان به خدمات کتابخانه‌ای فعالیت خواهند کرد.

منابی هزینه تأمین و تجهیز هر یک از این کتابخانه‌ها را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش از این، خوزستان تنها یک کتابخانه سیار فعال در شهرستان کارون داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده، دو دستگاه کامیونت به ناوگان کتابخانه‌های سیار استان اضافه شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان ادامه داد: با اضافه شدن نقاط خدمت جدید، شمار نقاط خدمت روستایی کتابخانه‌های عمومی استان از ۳۶ به ۵۶ نقطه افزایش می‌یابد.

خوزستان دارای ۲۱۹ کتابخانه است که از این تعداد ۱۷۸ کتابخانه نهادی، ۳۶ کتابخانه مشارکتی، یک کتابخانه مستقل، یک کتابخانه سیار و سه کتابخانه پیشخوان هستند.