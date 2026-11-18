در راستای احیای مراتع، توسعه پوشش گیاهی و حمایت از دامداران، ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی بخش دیشموک با همت بسیج سازندگی سپاه فتح زیر کشت گیاهان بومی آنغوزه و جاشیر رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان، با اشاره به اجرای این طرح در مدت دو روز گفت: اعتبار مورد نیاز این طرح از محل منابع داخلی تأمین شده و این اقدام در راستای توسعه پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی در سطح استان ادامه خواهد داشت

سرهنگ مثنوی افزود: در این طرح، گونه‌های بومی آنغوزه و جاشیر کشت شده‌اند؛ گیاهانی که علاوه بر سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای تأمین علوفه طبیعی دام و حمایت از معیشت دامداران دارند.