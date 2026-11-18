حماس با صدور بیانیه‌ای، آغاز عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه را نقض فاحش توافق آتش‌بس اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، آغاز عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه را نقض فاحش توافق آتش‌بس اعلام کرد.

حماس اعلام کرد تحرکات نظامی صهیونیست‌ها و دستورات تخلیه اجباری، نقض آشکار توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی است.

این جنبش، دولت نتانیاهو و آمریکا را مسئول کامل عواقب این جنایات و تشدید فاجعه انسانی در غزه دانست.