چهارشنبه‌بازار علی‌آبادکتول، یکی از قدیمی‌ترین و پررونق‌ترین بازار‌های هفتگی منطقه، بار دیگر با تنوع بی‌نظیر کالا‌های خود، مرکز توجه شهروندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یکی از ویژگی‌های بازار‌های هفتگی، حذف واسطه‌های متعدد است؛ به طوری که بسیاری از اقلام، به‌ویژه محصولات کشاورزی و صنایع دستی، مستقیماً از دست تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

فراتر از جنبه‌های اقتصادی، چهارشنبه‌بازار علی‌آبادکتول، عرصه‌ای برای تعاملات انسانی است. این بازار هفتگی به نوعی محفل اجتماعی تبدیل شده که در آن، مردم فرصتی برای دیدار با آشنایان و دوستان پیدا می‌کنند و با هم‌صحبتی و دیدار با اقوام، پیوند صله‌رحم میان شهروندان را تقویت می‌کند.