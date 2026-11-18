به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرهنگ قاسم انصاری افزود: از ۲۹ آبان تا پنجم آذر این برنامه‌های مختلف در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی در این برنامه‌ها، خواستار معرفی خدمات و اقدامات مجموعه‌های مختلف به مردم شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با ارائه گزارش عملکرد، تولید کلیپ و برپایی غرفه، فعالیت‌ها و خدمات خود را در برنامه‌های هفته بسیج معرفی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دنا با اشاره به محور‌های برنامه‌های روزشمار هفته بسیج، از حوزه‌های آموزش، تربیت و ورزش، همدلی و خدمت‌رسانی، اقتصاد مقاومتی و سازندگی، خانواده، حکمرانی محله‌محور، نخبگان و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای به‌عنوان بخش‌هایی از این برنامه‌ها نام برد.

حجت‌الاسلام مصطفی واهبی‌زاده، امام جمعه سی سخت نیز در این نشست، بسیج را نماد مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم دانست و گفت: فرهنگ بسیجی محدود به یک مجموعه یا لباس خاص نیست، بلکه هر فردی که برای رفع مشکلات مردم تلاش کند و در مسیر خدمت به جامعه مسئولیت‌پذیر باشد، در این فرهنگ سهیم است.