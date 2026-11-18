مراسم تشییع و خاکسپاری مادر مؤمن و انقلابی شهید تیموریعقوب پور امروز در روستای سیارستاق از توابع بخش کلاچای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حاجیه خانم خاتون یعقوبی مادر گرانقدر شهید والامقام تیموریعقوب پور به علت کهولت سن در ۸۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری مادر مؤمن و انقلابی شهید تیموریعقوب پور امروز در روستای سیارستاق از توابع بخش کلاچای برگزار شد.

شهید تیمور یعقوب پور ۱ مرداد ۱۳۶۷ در اروندرود به شهادت رسید و در گلزار شهدای سیارساق بخش کلاچای به خاک سپرده شد.