دادستان ایلام از بررسی مشکلات و موانع تولید ۶ واحد اقتصادی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و صدور دستور برای پیگیری و رفع این مشکلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان ایلام گفت: در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مشکلات و موانع پیش‌روی ۶ واحد تولیدی و اقتصادی بررسی و مقرر شد حمایت‌های لازم برای استمرار فعالیت و تولید این واحد‌ها انجام شود.

وی افزود: مشکلات کارخانه سیمان ایلام، شرکت حمل‌ونقل سیمان ایلام، واحد تولیدی بتن آماده، طرح مسکونی ۶۴۰ واحدی بهار ایلام، شرکت پویش ایلام و شرکت تولیدی زاگرس سیمره در این نشست بررسی شد.

دادستان ایلام با اشاره به مهم‌ترین موانع این واحد‌ها اظهار کرد: تأمین سوخت، تأمین زمین، وجود معارض و بدهی‌های تأمین اجتماعی از جمله مشکلات مطرح‌شده بود که دستور‌های لازم برای پیگیری و رفع آنها صادر شد.

هدف از این اقدامات، رفع موانع فعالیت واحد‌های اقتصادی و حمایت از استمرار تولید در استان است.