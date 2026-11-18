رئیس پلیس آذرشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با فروش ۴۲۰۰ تُن نهاده و خوراک دام و طیور در آذرشهر به صورت خارج از شبکه توزیع مبلغ ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به صورت غیرقانونی کسب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ زاهد گفت: در پی کسب خبری مبنی براینکه فردی نهاده‌های دامی را با قیمت تعاونی و دولتی پس از تحویل گرفتن، به جای توزیع در بین مرغداران و دامداران به صورت خارج از شبکه توزیع و به قیمت بازار آزاد به فروش رسانده و متواری شده بود، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی آذرشهر افزود: ماموران با هماهنگی قضائی بخش گوگان و همکاری تنگاتنک سربازان گمنام امام زمان (عج) در بررسی‌های لازم متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ زاهد گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.