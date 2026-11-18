رئیس بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی از اجرای دو طرح پژوهشی برای مدیریت مصرف انرژی در گلخانه‌ها خبر داد که با استفاده از انرژی زمین‌گرمایی و احداث گلخانه‌های زیرسطحی، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مصطفی گودرزی، رئیس بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت مصرف انرژی را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی، به‌ویژه در واحد‌های گلخانه‌ای دانست و گفت: در همین راستا دو طرح پژوهشی با هدف کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان اجرا شده است.

وی افزود: احداث گلخانه ژئوترمال یا زمین‌گرمایی یکی از این طرح‌هاست که در آن به جای استفاده مستقیم از انرژی برق و گاز، از انرژی حرارتی زمین استفاده می‌شود.

گودرزی توضیح داد: در این روش با به‌کارگیری لوله‌هایی در عمق سه‌متری زمین، از دمای پایدار خاک برای تنظیم دمای محیط گلخانه استفاده می‌شود که می‌تواند مصرف انرژی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

وی احداث گلخانه‌های زیرسطحی در عمق یک تا یک‌ونیم متری زمین را از دیگر طرح‌های پژوهشی عنوان کرد و گفت: اجرای این روش نیز می‌تواند مصرف انرژی، آب و برق در گلخانه‌ها را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

رئیس بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: این مرکز در تلاش است با توسعه و ترویج این فناوری‌ها، زمینه مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید در گلخانه‌های استان را فراهم کند.