استاندار یزد با اشاره به روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که به‌صورت ثبتی‌مبنا در حال انجام است، از مشارکت چشمگیر ۹۳ درصدی خانوار‌های استان در مرحله اول این طرح خبر داد و بر اهمیت تکمیل اطلاعات توسط خانوار‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن از آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد، اظهار داشت: این دوره از سرشماری پس از نزدیک به دو سال کار کارشناسی و تخصصی، به‌صورت کاملاً متفاوت و در قالب «ثبتی‌مبنا» در حال اجراست.

استاندار یزد در تشریح مراحل این طرح عنوان کرد: در بخش نخست این سرشماری که با هدف بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی انجام شد، ۲۹ هزار خانوار در سطح استان یزد به‌صورت هدفمند شناسایی شدند.

وی با ابراز خرسندی از استقبال و همکاری مردم افزود: تا به امروز و در روز بیست‌وششم سرشماری، شاهد پیشرفت ۹۳ درصدی در این بخش هستیم که جای تقدیر و تشکر فراوان از همراهی هم‌استانی‌های عزیز دارد.

استاندار یزد در ادامه به بخش دوم این طرح اشاره کرد و گفت: در این مرحله، افرادی که دارای نقص اطلاعات در سامانه هستند شناسایی شده‌اند و از طریق مرکز آمار ایران برای آنها پیامک ارسال شده است. همچنین در مرحله نهایی، همکاران ما در مرکز آمار و فرمانداری‌ها با این خانوار‌ها تماس خواهند گرفت تا نواقص اطلاعاتی برطرف شود.

محمدرضا بابایی با تاکید بر اهمیت این طرح ملی تصریح کرد: تکمیل این اطلاعات، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان در آینده است و اگر خانوار‌ها اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکنند، ممکن است در آینده برای دریافت خدمات با مشکل و چالش مواجه شوند.

استاندار یزد در پایان ضمن دعوت از تمامی خانوار‌ها برای مشارکت فعال در این طرح، خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان به‌ویژه کسانی که برای آنها پیامک ارسال شده است یا از سوی ماموران سرشماری با آنها تماس گرفته می‌شود، تقاضا داریم در اسرع وقت به «سامانه دولت من» مراجعه کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند تا شاهد یک آمارگیری کامل و جامع در سال ۱۴۰۵ باشیم.