مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: با ایجاد ۲۱ هزار و ۸۲۳ فرصت شغلی جدید در استان از ابتدای امسال تاکنون، شاهد تحقق ۷۳ درصدی تعهد اشتغال هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور با اشاره به ایجاد ۲۱ هزار و ۸۲۳ فرصت شغلی جدید در استان از ابتدای امسال تاکنون، معادل تحقق ۷۳ درصدی تعهد اشتغال، اظهار کرد: همچنین در سال جاری ۲۶ هزار و ۱۵۹ طرح اشتغال‌زایی جدید در خوزستان تصویب شده که از این تعداد تاکنون بیش از ۱۹ هزار طرح به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا افزود: ۱۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال اعتبار به نهاد‌های حمایتی استان ابلاغ شده است و سهم خوزستان از تسهیلات جزء ۲ به میزان چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعیین و به دستگاه‌های متولی اعلام شده تا زمینه تامین مالی طرح‌های واجد شرایط فراهم شود.

ظفری پور ادامه داد: تحقق بخش قابل توجهی از برنامه اشتغال استان نشان‌دهنده ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی در توسعه فرصت‌های شغلی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان داشت: معرفی طرح‌های اشتغال‌زایی به شبکه بانکی و پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود، زیرا تسریع در تامین منابع مالی می‌تواند نقش مهمی در به ثمر رسیدن طرح‌های مصوب و تحقق تعهدات اشتغال استان داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت اطمینان از واقعی بودن فرصت‌های شغلی ثبت‌شده تصریح کرد: تاکنون ۹۷ درصد مشاغل ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال استان صحت‌سنجی شده‌اند و تسریع در معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌ها و رفع موانع پرداخت تسهیلات از اولویت‌های مهم برای افزایش اشتغال و تکمیل تعهدات استان در سال جاری است.

خوزستان به‌عنوان یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، تجارت، حمل و نقل، گردشگری و صنایع تولیدی دارد با این حال، مسئله اشتغال همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم به‌ویژه جوانان و دانش‌آموختگان این استان به شمار می‌رود لذا این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری واقع‌بینانه و توجه جدی به ظرفیت‌های بومی است.