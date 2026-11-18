استاندار ایلام با تأکید بر نقش مطالعه در افزایش آگاهی عمومی، کتاب‌خوانی را عاملی مؤثر در مقابله با شایعات و اطلاعات نادرست دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، ضمن تسلیت رحلت آیت‌الله وحید خراسانی و ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری، از حضور فعالان حوزه فرهنگ و کتاب قدردانی کرد.

وی گفت: مطالعه رکن اصلی ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی است و کتاب‌خوانی، جامعه را در برابر نفوذ شایعات و اطلاعات نادرست مقاوم می‌کند.

کرمی با اشاره به تغییر الگو‌های مطالعه از قالب‌های فیزیکی به دیجیتال افزود: کتابداران در حفاظت از اندیشه جامعه نقش مهمی دارند و فعالیت آنان نوعی مجاهدت فرهنگی است.

استاندار ایلام با اشاره به جایگاه کتاب در جهاد تبیین اظهار کرد: کتاب بهترین بستر برای افزایش دانایی و مقابله با ساختار‌های برنامه‌ریزی‌شده دشمن است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز برای توسعه کشور گفت: باید زیرساخت‌های فرهنگی و نرم‌افزاری کتابخانه‌ها تقویت شود تا زمینه جذب نسل جوان به کتابخانه‌ها فراهم شود.

سید «منصور رجبی» سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام نیز در این مراسم گفت: گذار از رویکرد‌های سنتی و حرکت به سمت کتابخانه‌های نسل چهارم، یک ضرورت است.

وی افزود: کتابداران در شهر‌ها و روستا‌ها پیشران روشنگری و ترویج فرهنگ مطالعه هستند و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کتابخانه‌های تعاملی ایجاد کرد تا ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار شود.

رجبی همچنین از تلاش نهاد‌های فرهنگی، حوزه دفاع مقدس و فعالان رسانه‌ای در انعکاس فعالیت‌های کتاب‌خوانی و ترویج دانش در استان قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، از کتابداران برتر استان ایلام تجلیل شد.