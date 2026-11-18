به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سرهنگ زمانی فرمانده انتظامی شهرستان دنا گفت: در جریان این عملیات، پلیس پس از شناسایی دو خودروی مشکوک، دستور توقف آنها را صادر کرد؛ اما سرنشینان خودرو‌ها با بی‌توجهی به دستور مأموران، اقدام به فرار کردند. وی افزود: مأموران پلیس با رعایت پروتکل‌های قانونی و انجام عملیات تعقیب و گریز، موفق به توقیف خودرو‌های مذکور شدند.