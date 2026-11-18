معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با مشارکت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در هفته گذشته از ۶ هزار مگاوات عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا اظهار کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حوزه‌های خورشیدی، بادی، زیست‌توده و برق‌آبی کوچک در استان‌های مختلف کشور پراکنده‌اند و امروز تمامی استان‌ها از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر برخوردار هستند.

وی با اشاره به نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شبکه برق کشور افزود: بخش عمده این نیروگاه‌ها به شبکه‌های توزیع متصل شده‌اند و امکان استفاده از برق تولیدی آنها را در شبکه‌های محلی فراهم می‌کنند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا بیان کرد: توسعه این ظرفیت با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دنبال می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تأمین برق کشور ادامه دارد.