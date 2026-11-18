معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، آذربایجان‌غربی را نمادی برجسته از انسجام ملی و هویت ایرانی دانسته و گفت: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و پژوهشی آذربایجان‌غربی، جایگاه ویژه‌ای در معرفی هویت و تمدن ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید بعیدی‌نژاد امروز در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با اشاره به اسناد تاریخی مذاکرات تعیین حدود و مرز‌های ایران با امپراتوری عثمانی در حدود ۱۵۰ سال گذشته، افزود: این اسناد به‌روشنی نشان می‌دهد اقوام مختلف آذربایجان‌غربی با تأکید بر هویت ایرانی خود، تعلقشان به ایران واحد را اثبات کرده‌اند و انسجام ملی در این استان ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تاریخی و گردشگری استان، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های زیرساختی در حوزه راه‌ها و بزرگراه‌ها نشان‌دهنده حرکت آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه و آبادانی است و آثاری همچون تخت سلیمان، کلیسا‌های تاریخی و ظرفیت فرهنگی شمس تبریزی می‌توانند زمینه‌ساز جذب گردشگران خارجی، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان باشند.

بعیدی‌نژاد در پایان شبکه‌سازی میان شهرستان‌ها و پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی را از دستاورد‌های مهم این همایش برشمرده و افزود: بنیاد ایران‌شناسی تمام ظرفیت خود را برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران و تقویت هویت ملی در آذربایجان‌غربی به کار خواهد گرفت تا این استان بتواند الگویی ارزشمند از وحدت، انسجام ملی و هویت ایرانی را در سطح کشور و جهان معرفی کند.