اردو‌های جهادی پزشکی با مشارکت حدود ۸۰ پزشک، دندانپزشک و دستیار پزشکی و حمایت شرکت نفت و گاز اروندان در آبادان و خرمشهر ادامه دارد.

تداوم اردو‌های جهادی پزشکی در آبادان و خرمشهر با حمایت نفت و گاز اروندان

تداوم اردو‌های جهادی پزشکی در آبادان و خرمشهر با حمایت نفت و گاز اروندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان در قالب اردوهای جهادی پزشکی در آبادان و خرمشهر با حمایت شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد.

وی افزود: حدود ۳۵ نفر از اعضای این گروه در آبادان خدمات دندانپزشکی شامل عصب‌کشی، ترمیم و کشیدن دندان ارائه می‌کنند.

کاویانی ادامه داد: در کنار خدمات درمانی، برنامه‌های آموزشی برای کودکان و توزیع بسته‌های بهداشتی شامل مسواک و خمیردندان نیز در دستور کار قرار دارد. فعالیت سه یونیت دندانپزشکی در بیمارستان نیز تا اول آذر ادامه خواهد داشت.

مسئول قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها با اشاره به ارائه خدمات تخصصی رایگان در بیمارستان طالقانی آبادان گفت: این خدمات با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و دیگر دانشگاه‌ها در حوزه‌هایی از جمله جراحی مغز و اعصاب، قلب، زنان و تعویض مفصل ارائه می‌شود.

وی افزود: بیماران از سراسر استان خوزستان می‌توانند از ظرفیت درمانی این طرح استفاده کنند.

کاویانی همچنین از اجرای طرح غربالگری بانوان و مادران باردار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر در این بخش غربالگری شده‌اند.

به گفته وی، در مرحله دوم اردوهای جهادی پزشکی، شهرهای امیدیه، آغاجاری، شادگان، ایذه و کارون نیز زیر پوشش خدمات‌درمانی رایگان قرار می‌گیرند.