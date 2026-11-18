دو کتابخانه سیار با هدف گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهر‌های اهواز و آبادان به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماجد منابی، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان روز چهارشنبه در آیین افتتاح ۲ کتابخانه سیار در اهواز و آبادان گفت: راه‌اندازی این کتابخانه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای هفته کتاب در استان است.

وی افزود: خوزستان پیش از این تنها یک کتابخانه سیار فعال در شهرستان کارون داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲ دستگاه کامیونت به ناوگان کتابخانه‌های سیار استان اضافه شد.

منابی با بیان اینکه هر یک از این کتابخانه‌ها ۱۰ نقطه را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهند اظهار کرد: این مراکز با هدف ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به ساکنان مناطق روستایی، حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اهواز و آبادان فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان هزینه تامین و تجهیز هر یک از این کتابخانه‌ها را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این ۲ کتابخانه، ۲۰ نقطه خدمت جدید به شبکه کتابخانه‌های عمومی استان افزوده می‌شود.

منابی ادامه داد: با اضافه شدن این نقاط خدمت، شمار نقاط خدمت روستایی کتابخانه‌های عمومی خوزستان از ۳۶ به ۵۶ نقطه افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، خوزستان دارای ۲۱۹ کتابخانه است که از این تعداد ۱۷۸ کتابخانه نهادی، ۳۶ کتابخانه مشارکتی، یک کتابخانه مستقل، یک کتابخانه سیار و سه کتابخانه پیشخوان هستند.

زیربنای کتابخانه‌های عمومی استان ۸۵ هزار و ۷۰۲ مترمربع است که به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۶۶.۱ مترمربع زیربنای کتابخانه‌ای وجود دارد.