برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و ورزشی هفته بسیج در رودسر برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و ورزشی هفته بسیج در رودسر برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و ورزشی هفته بسیج در رودسر برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و ورزشی هفته بسیج در رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حمید یحیی پور در نشست هفته بسیج شهرستان رودسر با بیان اینکه به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد تاسیس نهاد بسیج ۴۷ ویژه برنامه در حوزه‌های فرهنگی، عمرانی و ورزشی در این شهرستان برگزار می‌شود گفت: بهره برداری از طرح‌های عمرانی، برگزاری میز خدمت، اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی، گلباران مزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای بسیجی، برگزاری یادواره‌های شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که طی هفته بسیج در این شهرستان برگزار خواهد شد.