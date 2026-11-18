جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر، با هدف توسعه فعالیت تعاونی‌ها و حمایت از تشکل‌های تعاونی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر و نشست شورای توسعه تعاون استان سمنان با حضور حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، علی نورانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مدیران کشوری و استانی در سالن یادگار امام (ره) استانداری برگزار شد.

در این جشنواره از ۲۳ تعاونی برتر استان سمنان تجلیل شد که پنج تعاونی از این تعداد، موفق به کسب رتبه برتر در سطح ملی شده و ۱۸ تعاونی نیز به‌عنوان تعاونی‌های برتر استانی معرفی شدند.

در حاشیه این مراسم و در نشست شورای توسعه تعاون استان، ظرفیت‌ها، مسائل بخش تعاون مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد منطقه‌ای، افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی، حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال پایدار تأکید شد.

توسعه فعالیت تعاونی‌ها، حمایت از تشکل‌های تعاونی و بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی از محور‌های اصلی این نشست بود.