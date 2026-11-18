رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از قبیل هوش مصنوعی و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تحکیم امنیت غذایی باید از روش‌های سنتی عبور کرده و زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمد رضا اصغری ، با اشاره به پویایی بخش کشاورزی در سایه اتکا به توان داخلی اظهار کرد: در طول یک سال گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های اقتصادی، عزم مدیران، کارشناسان و شرکت‌های دانش‌بنیان قوی‌تر شده و سختی‌ها با تلاش مضاعف به فرصت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه با همت کشاورزان و تدابیر مسئولان هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی کشور نداشته‌ایم، افزود: هدف اصلی ما تأمین امنیت غذایی و آرامش خاطر مردم است و دستیابی به امکانات روز، هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند، مؤلفه‌های حیاتی امنیت غذایی در دنیای امروز به‌شمار می‌روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه فاصله میان تولیدکنندگان برتر و سایر بهره‌برداران با انتقال دانش و فناوری کاهش می‌یابد، تصریح کرد: بیشترین تمرکز سازمان بر حوزه آموزش، ترویج و اتصال صحیح حلقه علم به مزرعه است تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.

وی افزایش بهره‌وری را مساوی با افزایش درآمد تولیدکننده و تضمین تداوم تولید دانست و گفت: وظیفه دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌گری و تسهیل‌گری است و در این زمینه دست‌یاری به سوی صاحبان فکر و نوآوران دراز می‌کنیم؛ چرا که دسترسی به نهاده‌ها و خدمات در زمان مناسب، به کشاورز آرامش خاطر برای تمرکز بر تولید می‌دهد.

اصغری در پایان با تأکید بر اینکه ماندن در روش‌های سنتی پاسخگوی اهداف بخش کشاورزی نیست، خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در عصر تبادل اطلاعات، فرصتی مغتنم برای تعامل مستقیم، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و معرفی فناوری‌های کاربردی، تبادل تجربه و شکل گیری همکاری‌های اقتصادی جدید و شتاب‌بخشی به توسعه پایدار کشاورزی استان است.