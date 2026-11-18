وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل شرکت راهبرد معدن و صنایع شمال‌غرب با هدف تأمین مالی طرح‌های معدنی، به‌ویژه در حوزه طلا و مس، با بهره گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک وزیر صمت در نشست با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استان کرمان، با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول این حوزه افزود: تشکیل شرکت راهبرد معدن و صنایع شمال‌غرب، گامی در جهت طراحی و استقرار سازوکاری نوین و متمرکز برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی و تسهیل اجرای طرح‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش طلا ومس است.

وی با اشاره به دستاورد‌های دولت چهاردهم در حوزه صنعت مس افزود: در این دولت پیشرفت‌های قابل‌توجهی در بخش مس حاصل شده و روند صادرات محصولات این حوزه نیز افزایش یافته است. این دستاورد‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت مس برای توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و حضور مؤثرتر در بازار‌های صادراتی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توسعه بخش معدن به روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت عمومی نیاز دارد، تصریح کرد: این شرکت با هدف تجمیع و هدایت منابع مالی، فراهم‌سازی زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تشکیل شده است تا ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی بهره‌برداری‌نشده، زمینه اجرای پروژه‌های اولویت‌دار معدنی، به‌ویژه در حوزه طلا و مس، فراهم شود.

وزیر صمت تأکید کرد: مشارکت در چنین طرحی، فرصتی برای سرمایه‌گذاری در یک فعالیت مولد و دارای پشتوانه نهادی است و مردم می‌توانند در بستری نظام‌مند و تحت نظارت بازار سرمایه، در توسعه پروژه‌های معدنی مشارکت داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، جلب مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، از الزامات توسعه بخش معدن است و این الگو می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اکتشاف، بهره‌برداری از ذخایر معدنی، توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش در کشور باشد.