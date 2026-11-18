معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، جمعیت دانش‌آموزی کشور افزایش قابل توجهی داشته است و اوج این افزایش در سال ۱۴۰۲ با حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس داخل و خارج کشور، مدارس استثنایی و بزرگسالان رقم خورد، اما این جمعیت اکنون در مسیر کاهش قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه در ۲ سال گذشته با وجود گستردگی فعالیت‌ها و مسوولیت‌های خود، هیچ بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نکرد و در این مدت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته نیز تسویه شده است.

علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی وضعیت مالی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش گسترده‌ترین دستگاه اجرایی کشور با بیش از ۱۲۶ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی و نزدیک به ۱۶ میلیون دانش‌آموز را پوشش می‌‍دهد و در ۳۵ کشور خارجی نیز برای ایرانیان مقیم این کشور‌ها مدرسه دارد که پرداخت حقوق کارکنان این مدارس نیز از تعهدات این وزارتخانه است.

وی افزود: یکی از اتفاقات مثبت در دولت چهاردهم، افزایش بودجه آموزش و پرورش است؛ به‌طوری که بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶۷.۵ درصد رشد داشت که نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از میانگین رشد بودجه کشور بود.

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز بودجه این وزارتخانه نسبت به سال قبل ۴۶ درصد افزایش یافت که حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین رشد بودجه کشور است.

فرهادی با اشاره به بهبود انضباط مالی در وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با همت دولت، مدیران وزارتخانه و مدیران کل استان‌ها، در ۲ سال گذشته هیچ بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نکردیم و در عین حال نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی نیز پرداخت و تسویه شد.

وی با بیان اینکه بدهی‌های پرسنلی وزارت آموزش و پرورش به طور تقریبی به صفر رسیده است گفت: بدهی‌ها و مسائل باقی‌مانده به طور عمده مربوط به بخش‌های غیرپرسنلی است.

پرداخت مطالبات فرهنگیان و عوامل اجرایی امتحانات به‌روز شد

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اصلاح روند پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی امتحانات اظهار داشت: در گذشته پرداخت حق‌الزحمه امتحانات با تاخیر‌های یک تا ۲ ساله همراه بود، اما اکنون اعتبارات این بخش پیش از برگزاری امتحانات تامین می‌شود و به محض ارسال فایل‌های مربوط از سوی همکاران، پرداخت‌ها انجام می‌گیرد به‌طوری که تمام مطالبات مربوط به امتحانات سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

فرهادی درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: در ۳۰ سال گذشته به یک رویه نادرست تبدیل شده بود که همکاران فرهنگی پس از بازنشستگی در شهریورماه، پاداش پایان خدمت خود را در پاییز یا زمستان سال بعد و گاهی با بیش از یک سال تاخیر دریافت کنند، اما این روند در سال گذشته به‌روز شد.

وی افزود: پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته سال ۱۴۰۵ نیز به‌زودی بخش عمده آن پرداخت و تا پایان سال تسویه خواهد شد.

فرهادی از به‌روز شدن پرداخت‌ها در حوزه برون‌سپاری هنرستان‌ها به صنعت خبر داد و گفت: تاخیر‌های آموزش و پرورش در این حوزه که در برخی موارد به حدود ۱۲ سال رسیده بود، اکنون برطرف شده است.

وی درباره تسهیلات بانکی فرهنگیان نیز اظهار داشت: پیش از این حدود ۲ درصد از واریزی‌های معلمان به‌عنوان تسهیلات در اختیار آنان قرار می‌گرفت، اما با همکاری و هم‌افزایی وزارت آموزش و پرورش و بانک ملی، این میزان به ۹ درصد افزایش یافته و فرهنگیان از تسهیلات بانکی مطلوب‌تری برخوردار شده‌اند؛ هرچند شرایط تورمی تا حدودی اثر این تسهیلات را کاهش داده است.

کاهش چهار میلیون نفری جمعیت دانش‌آموزی در سال آینده

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ۲ چالش بزرگ این وزارتخانه، کاهش جمعیت دانش‌آموزی و کمبود فضای آموزشی را از مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، جمعیت دانش‌آموزی کشور افزایش قابل توجهی داشته است و اوج این افزایش در سال ۱۴۰۲ با حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس داخل و خارج کشور، مدارس استثنایی و بزرگسالان رقم خورد، اما این جمعیت اکنون در مسیر کاهش قرار گرفته است.

فرهادی هشدار داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال آینده نزدیک به چهار میلیون نفر کاهش خواهد یافت که خبر خوبی برای کشور نیست.

وی خطاب به استاندار چهارمحال و بختیاری و دیگر استانداران کشور اظهار داشت: استانداران به‌عنوان قوی‌ترین و موثرترین حکمرانان محلی در سیاست‌های جمعیتی کشور نقش‌آفرینی کنند و در این حوزه به جای تجدیدنظر صرف، اقدامات فوق‌العاده، جهادی و ویژه انجام شود.

فرهادی با اشاره به وضعیت فضا‌های آموزشی کشور افزود: فضای آموزشی در سراسر کشور با استاندارد‌های تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و طبق قانون این برنامه، در پایان دوره نباید هیچ کلاس درسی با تراکم ۳۵ دانش‌آموز و بیشتر وجود داشته باشد و کلاس‌ها باید به تراکم استاندارد برسند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان باید حداقل سالی یک بار تجربه اردو داشته باشند و تحقق این اهداف بدون مداخله حکمرانان محلی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: دستگاه‌های حوزه ساخت‌وساز و مسکن، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و بانک‌ها باید در اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه به آموزش و پرورش کمک کنند تا این وزارتخانه و دولت در پایان برنامه عملکرد مطلوبی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند تحول بنیادین مسئولیت دارند

فرهادی درباره چالش‌های آموزش و پرورش و ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: بسیاری تصور می‌کنند آموزش و پرورش باید به تنهایی تمام اقدامات و مسوولیت‌های حوزه تعلیم و تربیت را انجام دهد، در حالی که مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به طور تقریبی همه دستگاه‌های اجرایی باید به این وزارتخانه کمک کنند و در تحقق اهداف آن سهم و مسوولیت دارند.

وی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی سهم خود را در اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده در سند تحول بنیادین ادا نکنند، به نوعی ترک فعل صورت گرفته است.

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش از مدیران کل استان‌ها خواست سند تحول بنیادین را همانند برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار دهند و اظهار داشت: این سند، سند بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور است و باید اهداف آن به‌صورت جدی پیگیری شود.

فرهادی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از آموزش و پرورش گفت: در وزارت آموزش و پرورش احساس می‌کنیم این وزارتخانه در اولویت نخست دولت قرار گرفته است؛ موضوعی که در گذشته برای آموزش و پرورش یک آرزو بود و اکنون با توجه به وقت‌گذاری ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه، محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد نگاه رییس‌جمهور به آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی در حوزه فضا و محتوا در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

درخشش دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی

فرهادی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان کشور در المپیاد‌های علمی گفت: دانش‌آموزان ایرانی امسال به طور تقریبی به اندازه ۲ برابر مدال‌های طلای سال گذشته موفق به کسب مدال طلا شدند و در عرصه‌های علمی بین‌المللی می‌درخشند.

وی افزود: در تمام عرصه‌هایی که پرچم پرافتخار کشورمان به دست دانش‌آموزان و المپیادی‌های ایرانی برافراشته شده است، نام و یاد کودکان شهید و مظلوم کشور، به‌ویژه فرشتگان شهید میناب، گرامی داشته شده است.

معاون پژوهش، توسعه و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در جنگ‌های اخیر گفت: آموزش و پرورش از جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ایران، نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز شهید و حدود ۷۰ معلم شهید تقدیم کشور کرده است.

وی با اشاره به همکاری آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها در دوران جنگ اظهار داشت: در این مدت آموزش و پرورش تعامل مثبتی با دستگاه‌های مختلف داشت و فضا‌های در اختیار خود را برای انجام امور و کمک به نظام حکمرانی کشور در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار داد.

فرهادی با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی شایسته گفت: امیدواریم با فضل و کرم خداوند و همت جهادی مسوولان دلسوز کشور، آموزش و پرورش بتواند گران‌بهاترین ثروت کشور، یعنی نیروی انسانی را به شایسته‌ترین شکل تربیت کند؛ چرا که هیچ ثروتی جایگزین نیروی انسانی نمی‌شود.