متقاضیان دریافت پروانه اشتغال مهندسی و فعالان حوزه ساختمان از این پس می‌توانند برای دریافت راهنمایی و پیگیری مشکلات سامانه سپامک با مرکز ارتباط تلفنی وزارت راه و شهرسازی تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز فعالیت خط ارتباطی ویژه کاربران سامانه سپامک خبر داد.

لهون اسدی گفت: این مرکز برای پاسخگویی به پرسش‌ها، راهنمایی متقاضیان و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات کاربران راه‌اندازی شده است.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت خدمات پشتیبانی با شماره ۰۲۱۹۱۰۱۸۰۵۵ تماس بگیرند.