به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌سجاد جلالی با اشاره به پایش مشترک محیط زیست و دامپزشکی برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تالاب بین المللی هورالعظیم ، اظهار داشت: این تالاب یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر است.

وی افزود: هر ساله هزاران قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی از گونه‌های مختلف از جمله فلامینگو، پلیکان، باکلان، مرغابی و حواصیل، برای زمستان‌گذرانی به تالاب هورالعظیم و آبگیرهای اطراف شهرستان مهاجرت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها از مناطق شمالی و سیبری به این زیستگاه‌ها می‌آیند.

جلالی با اشاره به واگیردار بودن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تصریح کرد: این بیماری ویروسی می‌تواند با سرعت زیادی در میان جمعیت پرندگان منتشر شود و علاوه بر تهدید سلامت حیات‌وحش، در شرایطی قابلیت انتقال به برخی گونه‌های دیگر و انسان را نیز دارد.

‌

رییس اداره حفاظت محیط زیست دشت‌آزادگان اظهار داشت: پایش مستمر زیستگاه‌های حساس، شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و هماهنگی میان محیط زیست و دامپزشکی، از اقدامات ضروری برای پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری و حفاظت از تنوع زیستی تالاب هورالعظیم است.

جلالی بیان کرد: پایش و بررسی وضعیت سلامت پرندگان با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه‌های حساس، از جمله سرشاخه‌های رودخانه کرخه متصل به تالاب و محل‌های تجمع و استقرار پرندگان، صورت گرفت.

وی بر ضرورت تداوم پایش‌ها و همکاری دستگاه‌های تخصصی برای حفظ سلامت پرندگان تاکید کرد.

تالاب هورالعظیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور، علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، نقش بسزایی در کنترل گرد و غبار، تعدیل اقلیم منطقه و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا می‌کند.

این تالاب به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های مرزی ایران و عراق، در جنوب غرب خوزستان و در محدوده شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان قرار دارد و بخش‌هایی از آن تا نزدیکی غرب اهواز نیز امتداد می‌یابد.

هورالعظیم در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری اهواز (مرکز استان خوزستان) واقع شده است و طی دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش ورودی آب و اجرای طرح‌های بالادستی در حوضه‌های آبریز دجله و کرخه، با افت سطح آب و خشکی گسترده در بخش‌هایی از بستر خود مواجه شده است.