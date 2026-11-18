استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت شناخت و شناساندن ظرفیت‌های استان، گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ها برای توسعه آذربایجان‌غربی، معرفی توانمندی‌هایی است که تاکنون آنگونه که شایسته بوده، شناخته نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی امروز در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با اشاره به نقش امنیت، وحدت و همدلی در توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود شرایط دشوار و آغاز جنگ تحمیلی، همچنان استانی امن و برخوردار از همبستگی اقوام باقی ماند و این سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاری به مرحله‌ای جدید شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی ایران‌شناسی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مباحث علمی، پژوهش‌ها و مقالات ارائه شده در این رویداد، به راهکار‌های عملیاتی و نتایج مشخص منجر شود و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و تپه حسنلو و توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیز از جمله اولویت‌های این مسیر است.

رحمانی همچنین با تأکید بر قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه، اضافه کرد: بهره‌برداری از بارگاه شمس، آماده‌سازی مجموعه تپه و روستای حسنلو، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و مسیر‌های دسترسی به مرز‌ها و توجه به احیای دریاچه ارومیه، بخشی از برنامه‌های در دست اجرا برای شتاب‌بخشی به توسعه استان است.

وی در پایان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی را از ظرفیت‌های مهم توسعه استان دانسته و افزود: آذربایجان‌غربی از توان علمی و اعضای هیئت علمی توانمندی برخوردار است و باید با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استان را به فرصت‌های واقعی توسعه تبدیل کنیم.