فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، توصیه‌هایی را برای افزایش امنیت منازل و پیشگیری از وقوع سرقت به شهرمندان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ نبی پور از شهروندان خواست با رعایت هشدار‌های پلیسی، نسبت به ایمن سازی محل سکونت خود اقدام کنند.

نبی پور گفت: هنگام خروج از منزل، حتی برای مدت کوتاه، از بسته بودن کامل ورودی‌ها اطمینان حاصل کنید و از انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به مسافرت و خالی بودن منزل در فضای مجازی خودداری کنید.

فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر افزود: از قراردادن وسایل ارزشمند در معرض دید از پشت پنجره خودداری کرده و اجازه ندهید سارقان از وضعیت داخل منزل اطلاع پیدا کنند.

وی ادامه داد: از تحویل بسته‌ها و مرسولات در زمان غیبت به افراد ناشناس خودداری کرده و برای دریافت آن‌ها با افراد مورد اعتماد هماهنگی لازم را انجام دهید. همچنین از همسایگان مورد اعتماد بخواهید در زمان غیبت، مراقب وضعیت منزل باشند.

سرهنگ نبی پور خاطرنشان کرد: نصب دوربین‌های مداربسته در ورودی ساختمان و نقاط مناسب، استفاده از سیستم‌های هوشمند اعلام سرقت و بررسی دوره‌ای تجهیزات حفاظتی میتواند نقش موثری در افزایش امنیت منازل داشته باشد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا رفت و آمد‌های مشکوک در محله، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.