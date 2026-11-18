رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به ادامه بحران انسانی در غزه و وضعیت وخیم کودکان در آستانه زمستان بر ضرورت اقدام کشور‌های مسلمان برای افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: در غزه که دولت اسرائیل آن را به بزرگترین اردوگاه کار اجباری جهان تبدیل کرده است، قتل‌عام‌ها، ترورها، گرسنگی و بسیاری موارد دیگر هر روز در مقابل چشمان جهانیان، تکرار می‌شود.

اردوغان طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در مجلس ملت کبیر ترکیه به وضعیت دشوار در غزه اشاره کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به آغاز فاجعه انسانی در غزه پیش از تشدید سرمای زمستان، اعلام کرد: قلب ما تاب دیدن وضعیت اسفبار کودکان غزه را ندارد که تا زانو در آب و گل‌ولای فرو رفته‌اند، سرپناهی برای پناه گرفتن ندارند و از سرما می‌لرزند.

اردوغان افزود: کشتار، ترور، تبعیض، انزوا و گرسنه نگه‌داشتن مردم در غزه که دولت اسرائیل آن را به بزرگ‌ترین اردوگاه بازداشت جهان تبدیل کرده، همچنان در برابر چشمان جهانیان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت: شاهد دوره‌ای هستیم که نقاب مدعیان آموزش دموکراسی و حقوق بشر به جهان افتاده و چهره واقعی آنان آشکار شده است.

اردوغان با بیان اینکه ما مسلمانان باید دست به اقدام بزنیم و زمینه را برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل فراهم کنیم، تاکید کرد: حتی اگر دیگران چشم و گوش خود را ببندند، ما در برابر ظلم و ستم در غزه، سکوت نخواهیم کرد.