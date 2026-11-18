ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، حمید بعیدی‌نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و جمعی از مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، حمید بعیدی‌نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و جمعی از مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.

در این آیین پس از ارائه گزارش رئیس دانشگاه ارومیه، از معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی تجلیل و قدردانی شد.

این همایش فرصتی برای بازشناسی و معرفی ظرفیت‌های غنی تاریخی، فرهنگی و هنری آذربایجان‌غربی و تبیین نقش و جایگاه این خطه در شکل‌گیری هویت و تمدن ایرانی است؛ رویدادی علمی و فرهنگی که زمینه معرفی میراث ارزشمند استان در سطح ملی را فراهم می‌کند.